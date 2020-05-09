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Тысячи благодарных комментариев продолжают поступать со всех уголков планеты

09.05.2020 19:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Трансляцию  военного парада в Минске смотрели более чем в 80-ти государствах мира. Это Россия, Украина, Германия, Израиль, Литва, Польша, Латвия, Казахстан и другие ...

Под YouTube-версиями - тысячи благодарных комментариев, которые до сих пор продолжают поступать из всех уголков планеты. 

Белоруссия, низкий поклон! Вы всему миру показали гордость и независимость! Со слезами на глазах смотрела парад, спасибо!

Какую замечательную речь сказал Лукашенко! Молодец, упомянул много национальностей! Беларусь первая приняла удар на себя! Вечная слава!

Это как парад 7 ноября 1941 в Москве, и даже лица, как тогда! Беларусь, с таким духом вы непобедимы!

Неужели Беларусь единственная страна в мире, которая не поклонилась мировым элитам? Ну, тогда стоя аплодисменты!

Белоруссия, молодцы! Люблю вас, преклоняюсь перед вами! Все равно парад состоялся, ура, ура, ура!!!

Великие наследники великой страны, верные союзники и братья! Слава белорусскому народу! Россия с вами, братья!

 
Теги: Минск
 
 
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Трансляцию  военного парада в Минске смотрели более чем в 80-ти государствах мира. Это Россия, Украина, Германия, Израиль, Литва, Польша, Латвия, Казахстан и другие ... ...
 
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