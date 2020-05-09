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Праздничный концерт - подарок минчанам и гостям столицы ко Дню Победы

09.05.2020 18:56 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На площади Победы, где работает наш корреспондент Вероника Бута, идет подготовка к праздничному концерту - это еще один подарок минчанам и гостям столицы. В эти минуты площадь Победы превращается в импровизированную сцену.

Информация для водителей. Пока подъезды к площади открыты. Но позже вечером в связи с концертом здесь на проспекте Независимости перекроют движение, а общественный транспорт немного изменит маршрут. Сейчас идут последние технические приготовления, настройка звука. Для удобства зрителей у монумента установлен панорамный экран, по периметру площади еще четыре двухсторонних экрана поменьше. Буквально через три часа здесь зазвучат песни военных лет в исполнении звезд белорусской эстрады и молодых талантов. Это будут песни о городах-героях.

К слову, такие концерты в самом центре белорусской столицы - это уже традиция. Ежегодно вечером 9 мая у Вечного огня собираются разные поколения, чтобы передать эстафету мира, чтобы показать, какие бы трудности на пути ни возникали, победить можно только с верой в лучшее, только с сердцем, наполненным музыкой и любовью. 

Напомним, на площади Победы в 21:30 состоится праздничный концерт "Во славу общей Победы". Прямую трансляцию будет вести телеканал "Беларусь 1".

 
 
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На площади Победы, где работает наш корреспондент Вероника Бута, идет подготовка к праздничному концерту - это еще один подарок минчанам и гостям столицы. В эти...
 
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