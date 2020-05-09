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Прямую трансляцию Парада Победы из Минска смотрели более, чем в 80 странах
09.05.2020 21:58 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Наш парад показал и ведущий международный телеканал Euronews. В онлайн-режиме за торжествами в Минске наблюдали зрители
Большой интерес прямая трансляция вызвала и у интернет-аудитории. На официальном сайте и в мобильном приложении Белтелерадиокомпании,
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Среди них - Россия, Украина, Германия, Израиль, Литва, Польша, Латвия, Азербайджан, Молдова и другие. Наш парад показал и ведущий международный телеканал Euronews. В...
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