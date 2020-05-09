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Прямую трансляцию Парада Победы из Минска смотрели более, чем в 80 странах

09.05.2020 21:58 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Среди них - Россия, Украина, Германия, Израиль, Литва, Польша, Латвия, Азербайджан, Молдова и другие. 
Наш парад показал и ведущий международный телеканал Euronews. В онлайн-режиме за торжествами в Минске наблюдали зрители казахстанского "Хабара", армянского "Кентрона", украинского "Интера", узбекского телеканала "Уз-репортТВ". Наш Парад Победы показал и крупнейший прибалтийский информационный портал "Делфи". На десятки стран мира сигнал Белтелерадиокомпании транслировал и Европейский Вещательный Союз. В течение всего дня сюжеты о минском параде выходят в выпусках новостей телеканалов планеты.
Большой интерес прямая трансляция вызвала и у интернет-аудитории. На официальном сайте и в мобильном приложении Белтелерадиокомпании, телеканала "Беларусь 24", а также в социальных сетях и на YouTube-канале Агентства теленовостей более 330 тысяч просмотров. Под  YouTube-версиями парада тысячи комментариев, которые до сих пор продолжают поступать .
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Среди них - Россия, Украина, Германия, Израиль, Литва, Польша, Латвия, Азербайджан, Молдова и другие.  Наш парад показал и ведущий международный телеканал Euronews. В...
 
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