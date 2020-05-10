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Участник парада Победы Павел Концевой - курсант Института пограничной службы
10.05.2020 12:22 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИменно молодому поколению предстоит продолжать беречь наше историческое прошлое. Мы продолжаем знакомить с участниками парада Победы: Павел КонцевОй - курсант Института пограничной службы (видео).
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Именно молодому поколению предстоит продолжать беречь наше историческое прошлое. Мы продолжаем знакомить с участниками парада Победы: Павел КонцевОй - курсант...
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