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Участник парада Победы Павел Концевой - курсант Института пограничной службы

10.05.2020 12:22 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Именно молодому поколению предстоит продолжать беречь наше историческое прошлое. Мы продолжаем знакомить с участниками парада Победы: Павел КонцевОй - курсант Института пограничной службы (видео). 

 
 
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Именно молодому поколению предстоит продолжать беречь наше историческое прошлое. Мы продолжаем знакомить с участниками парада Победы: Павел КонцевОй - курсант...
 
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