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Омлет с начинкой из грибов, фасоли и сыра
10.05.2020 11:54 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа этой неделе готовим завтраки, в состав которых входят шампиньоны. Сегодня мы возьмем:
Полезные свойства шампиньонов отображаются на состоянии волос, ногтей. Грибы помогают поддерживать молодость, красоту как изнутри, так и снаружи. Они улучшают состояние кожи, насыщают ее влагой, придают эластичность, препятствуют преждевременному старению.
Сыр натираем на крупной терке. В глубокую миску разбиваем яйца. Вливаем молоко. Добавляем соль и черный молотый перец. Взбиваем яйца венчиком или на слабых оборотах миксера.
В сковороде разогреваем растительное масло и выливаем туда омлетную смесь. Накрываем сковороду крышкой, убавляем огонь до среднего и готовим омлет 3-5 минут до схватывания яиц. Выкладываем фасоль на одну сторону омлета.
Исследования ученых еще в 2004 году доказали, что первое место по количеству антиоксидантов принадлежит фасоли. Регулярное употребление поможет избежать множества различных болезней.
Сверху на фасоль выкладываем обжаренные грибы. Посыпаем фасоль с грибами натертым сыром. Аккуратно накрываем начинку второй половиной омлета. Под крышкой доводим омлет с начинкой до готовности, минуты 3-4.
Омлет готов. При подаче посыпаем зеленым луком.
Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.
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На этой неделе готовим завтраки, в состав которых входят шампиньоны. Сегодня мы возьмем: 4 крупных яйца, 150 граммов шампиньонов, 50 мл молока, 80 граммов...
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