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Омлет с начинкой из грибов, фасоли и сыра

10.05.2020 11:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На этой неделе готовим завтраки, в состав которых входят шампиньоны.  Сегодня  мы возьмем:
  • 4 крупных яйца,
  • 150 граммов  шампиньонов,
  • 50 мл молока,
  • 80 граммов консервированной фасоли,
  • 50 граммов сыра, зеленый лук.
Грибы нарезаем пластинками или небольшими кусочками. В сковороде разогреваем 1 ст. ложку растительного масла. Обжариваем грибы на среднем огне до готовности, примерно 7-10 минут. В конце приготовления грибы слегка солим и выкладываем.

Полезные свойства шампиньонов отображаются на состоянии волос, ногтей. Грибы помогают поддерживать молодость, красоту как изнутри, так и снаружи. Они улучшают состояние кожи, насыщают ее влагой, придают эластичность, препятствуют преждевременному старению.

Сыр натираем на крупной терке. В глубокую миску разбиваем яйца. Вливаем молоко. Добавляем соль и черный молотый перец. Взбиваем яйца венчиком или на слабых оборотах миксера.

В сковороде разогреваем растительное масло и выливаем туда омлетную смесь. Накрываем сковороду крышкой, убавляем огонь до среднего и готовим омлет 3-5 минут до схватывания яиц. Выкладываем фасоль на одну сторону омлета.

Исследования ученых еще в 2004 году доказали, что первое место по количеству антиоксидантов принадлежит фасоли. Регулярное употребление поможет избежать множества различных болезней.

Сверху на фасоль выкладываем обжаренные грибы. Посыпаем фасоль с грибами натертым сыром. Аккуратно накрываем начинку второй половиной омлета. Под крышкой доводим омлет с начинкой до готовности, минуты 3-4.

Омлет готов. При подаче посыпаем зеленым луком.

Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.

 
 
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На этой неделе готовим завтраки, в состав которых входят шампиньоны.  Сегодня  мы возьмем: 4 крупных яйца, 150 граммов  шампиньонов, 50 мл молока, 80 граммов...
 
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