Источник материала: БT

4 крупных яйца,

150 граммов шампиньонов,

50 мл молока,

80 граммов консервированной фасоли,

50 граммов сыра, зеленый лук.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Омлет с начинкой из грибов, фасоли и сыра На этой неделе готовим завтраки, в состав которых входят шампиньоны. Сегодня мы возьмем: 4 крупных яйца, 150 граммов шампиньонов, 50 мл молока, 80 граммов...

На этой неделе готовим завтраки, в состав которых входят шампиньоны. Сегодня мы возьмем:Грибы нарезаем пластинками или небольшими кусочками. В сковороде разогреваем 1 ст. ложку растительного масла. Обжариваем грибы на среднем огне до готовности, примерно 7-10 минут. В конце приготовления грибы слегка солим и выкладываем.Сыр натираем на крупной терке. В глубокую миску разбиваем яйца. Вливаем молоко. Добавляем соль и черный молотый перец. Взбиваем яйца венчиком или на слабых оборотах миксера.В сковороде разогреваем растительное масло и выливаем туда омлетную смесь. Накрываем сковороду крышкой, убавляем огонь до среднего и готовим омлет 3-5 минут до схватывания яиц. Выкладываем фасоль на одну сторону омлета.Сверху на фасоль выкладываем обжаренные грибы. Посыпаем фасоль с грибами натертым сыром. Аккуратно накрываем начинку второй половиной омлета. Под крышкой доводим омлет с начинкой до готовности, минуты 3-4.Омлет готов. При подаче посыпаем зеленым луком.Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.