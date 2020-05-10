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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Подвиг защитников Отечества живет в сердцах брестчан Красочный фейерверк разукрасил небо над легендарной Брестской крепостью. Именно здесь в ночь на 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Подвиг...

Красочный фейерверк разукрасил небо над легендарной Брестской крепостью.Именно здесь в ночь на 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Подвиг защитников стал символом героизма для всего Советского Союза. И сегодня он живет в сердцах брестчан и гостей города (видео).