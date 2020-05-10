|
Подвиг защитников Отечества живет в сердцах брестчан
10.05.2020 12:22 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКрасочный фейерверк разукрасил небо над легендарной Брестской крепостью.
Именно здесь в ночь на 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Подвиг защитников стал символом героизма для всего Советского Союза. И сегодня он живет в сердцах брестчан и гостей города (видео).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Красочный фейерверк разукрасил небо над легендарной Брестской крепостью. Именно здесь в ночь на 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Подвиг...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)