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Поздравление Президента с Днем Государственного герба и флага Беларуси
10.05.2020 12:36 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБеларусь отмечает День Государственного герба и флага. С праздником соотечественников поздравил Президент Александр Лукашенко.
"Белорусский народ прошел сложный многовековой путь к независимости, неотъемлемой частью которой являются герб и флаг. Наряду с гимном эти важнейшие национальные символы способствуют консолидации общества, сохранению преемственности поколений, вдохновляют нас на новые свершения во благо отечества. Убежден, что только вместе мы сможем успешно отвечать на все вызовы времени, эффективно развивать экономику, укреплять и защищать суверенитет и безопасность Беларуси. Пусть этот праздник станет для каждого белоруса олицетворением наших общих побед и достижений, придаст уверенности в завтрашнем дне", - говорится в поздравлении.
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Беларусь отмечает День Государственного герба и флага. С праздником соотечественников поздравил Президент Александр Лукашенко. "Белорусский народ прошел...
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