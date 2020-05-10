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День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь

10.05.2020 12:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Этот праздник отмечается во второе воскресенье мая. 

14 мая 1995 года в Республике Беларусь состоялся первый в ее истории референдум, инициированный Главой государства. 

Среди вопросов, вынесенных на одобрение граждан, был и следующий: "Поддерживаете ли Вы предложение о введении нового Государственного флага и Государственного герба Республики Беларусь?".

Этот вопрос поддержали 75,1 % граждан, принявших участие в референдуме. По результатам референдума Президент Беларуси 7 июня 1995 года подписал два указа: № 213 "Об утверждении эталона Государственного герба Республики Беларусь и Положения о Государственном гербе Республики Беларусь" и № 214  "Об утверждении Положения о Государственном флаге Республики Беларусь". Так Беларусь приобрела ныне действующий Государственный герб и Государственный флаг.


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Этот праздник отмечается во второе воскресенье мая.  14 мая 1995 года в Республике Беларусь состоялся первый в ее истории референдум, инициированный Главой...
 
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