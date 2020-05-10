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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь Этот праздник отмечается во второе воскресенье мая. 14 мая 1995 года в Республике Беларусь состоялся первый в ее истории референдум, инициированный Главой...

Этот праздник отмечается во второе воскресенье мая.14 мая 1995 года в Республике Беларусь состоялся первый в ее истории референдум, инициированный Главой государства.Среди вопросов, вынесенных на одобрение граждан, был и следующий: "Поддерживаете ли Вы предложение о введении нового Государственного флага и Государственного герба Республики Беларусь?".Этот вопрос поддержали 75,1 % граждан, принявших участие в референдуме. По результатам референдума Президент Беларуси 7 июня 1995 года подписал два указа: № 213 "Об утверждении эталона Государственного герба Республики Беларусь и Положения о Государственном гербе Республики Беларусь" и № 214 "Об утверждении Положения о Государственном флаге Республики Беларусь". Так Беларусь приобрела ныне действующий Государственный герб и Государственный флаг.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите