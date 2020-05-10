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Участник парада Николай Андрушкевич - курсант Университета гражданской защиты МЧС

10.05.2020 12:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В праздничном марше у стелы "Минск -  город-герой" прошли около 4 тысяч человек. Среди них и Николай Андрушкевич - курсант Университета гражданской защиты МЧС (видео).
 
Теги: Минск
 
 
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В праздничном марше у стелы "Минск -  город-герой" прошли около 4 тысяч человек. Среди них и Николай Андрушкевич - курсант Университета гражданской защиты МЧС (видео).
 
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