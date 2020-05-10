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Участник парада Николай Андрушкевич - курсант Университета гражданской защиты МЧС
10.05.2020 12:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ праздничном марше у стелы "Минск - город-герой" прошли около 4 тысяч человек. Среди них и Николай Андрушкевич - курсант Университета гражданской защиты МЧС (видео).
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В праздничном марше у стелы "Минск - город-герой" прошли около 4 тысяч человек. Среди них и Николай Андрушкевич - курсант Университета гражданской защиты МЧС (видео).
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