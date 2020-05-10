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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 75-й победный май И вот в результате тех кровопролитных потерь и героический сражений сегодня мы встречаем 75-ю победную весну. Конечно, за этой цифрой истории человеческих судеб. И в...

И вот в результате тех кровопролитных потерь и героический сражений сегодня мы встречаем 75-ю победную весну. Конечно, за этой цифрой истории человеческих судеб. И в эти дни как никогда важно о них помнить.присоединилась к марафону памяти (видео).