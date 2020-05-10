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75-й победный май
10.05.2020 15:24 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИ вот в результате тех кровопролитных потерь и героический сражений сегодня мы встречаем 75-ю победную весну. Конечно, за этой цифрой истории человеческих судеб. И в эти дни как никогда важно о них помнить.
Юлия Токарь присоединилась к марафону памяти (видео).
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И вот в результате тех кровопролитных потерь и героический сражений сегодня мы встречаем 75-ю победную весну. Конечно, за этой цифрой истории человеческих судеб. И в...
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