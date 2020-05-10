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В День Победы у подножия Кургана Славы дань памяти воинам-освободителям отдало руководство Минского облисполкома

10.05.2020 15:24 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Самая важная дата в истории и в наших сердцах. 

"Беларусь помнит. Помним каждого". Эстафета памяти, посвященная Дню Победы, объединила на этой неделе в центральном регионе большие города и малые деревеньки. К мемориалам легли живые цветы как символ новой жизни.

В День Победы у подножия Кургана Славы - одного из самых знаковых объектов - дань памяти воинам-освободителям отдало руководство Минского облисполкома во главе с губернатором Александром Турчиным. 

Этот рукотворный символ памяти еще называют перекрестком больших дорог, но сегодня здесь, скорее, переплетаются личные истории, слова благодарности и дань уважения.

Подвиг не забыт, а потому в цветах утопает и Хатынь - символ почти двух сотен сожженных деревень.

В 1943 здесь в горящем сарае погибли 149 человек, 75 из которых  дети. Место, где никогда не умолкает колокольный звон.

 
 
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Самая важная дата в истории и в наших сердцах.  "Беларусь помнит. Помним каждого". Эстафета памяти, посвященная Дню Победы, объединила на этой неделе в...
 
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