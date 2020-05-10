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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МНС предлагает обсудить порядок возврата физлицам НДС при покупке электромобиля Предполагается, что физлицу будет возвращаться сумма НДС, уплаченная им при покупке электромобиля в Беларуси с 15 июня 2020 года по 31 декабря 2025 года. Вернуть можно...

Предполагается, что физлицу будет возвращаться сумма НДС, уплаченная им при покупке электромобиля в Беларуси с 15 июня 2020 года по 31 декабря 2025 года.Вернуть можно будет сумму НДС, включенную в стоимость электромобиля, но не более 500 базовых величин (1 БВ - 27 Br) на день покупки авто.Для возврата НДС нужно будет уведомить налоговую по месту жительства о покупке электромобиля и уплате НДС, а также приложить оригиналы и копии ряда документов.Инфо:Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите