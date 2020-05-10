|
МНС предлагает обсудить порядок возврата физлицам НДС при покупке электромобиля
10.05.2020 14:56 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПредполагается, что физлицу будет возвращаться сумма НДС, уплаченная им при покупке электромобиля в Беларуси с 15 июня 2020 года по 31 декабря 2025 года.
Вернуть можно будет сумму НДС, включенную в стоимость электромобиля, но не более 500 базовых величин (1 БВ - 27 Br) на день покупки авто.
Для возврата НДС нужно будет уведомить налоговую по месту жительства о покупке электромобиля и уплате НДС, а также приложить оригиналы и копии ряда документов.
Инфо:
Подписывайтесь на Telegram-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предполагается, что физлицу будет возвращаться сумма НДС, уплаченная им при покупке электромобиля в Беларуси с 15 июня 2020 года по 31 декабря 2025 года. Вернуть можно...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)