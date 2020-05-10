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МНС предлагает обсудить порядок возврата физлицам НДС при покупке электромобиля

10.05.2020 14:56 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Предполагается, что физлицу будет возвращаться сумма НДС, уплаченная им при покупке электромобиля в Беларуси с 15 июня 2020 года по 31 декабря 2025 года.

Вернуть можно будет сумму НДС, включенную в стоимость электромобиля, но не более 500 базовых величин (1 БВ - 27 Br) на день покупки авто.

Для возврата НДС нужно будет уведомить налоговую по месту  жительства о покупке электромобиля и уплате НДС, а также приложить оригиналы и копии ряда документов. 

Инфо: БелТА.

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Предполагается, что физлицу будет возвращаться сумма НДС, уплаченная им при покупке электромобиля в Беларуси с 15 июня 2020 года по 31 декабря 2025 года. Вернуть можно...
 
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