|
Участник парада - командир взвода 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады Игорь Филинчук
10.05.2020 15:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ праздничном марше у стелы "Минск - город-герой" прошло около 4 тысяч человек. Среди них и Игорь Филинчук, командир взвода 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады (видео).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В праздничном марше у стелы "Минск - город-герой" прошло около 4 тысяч человек. Среди них и Игорь Филинчук, командир взвода 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)