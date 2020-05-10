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Участник парада - командир взвода 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады Игорь Филинчук

10.05.2020 15:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В праздничном марше у стелы "Минск -  город-герой" прошло около 4 тысяч человек. Среди них и Игорь Филинчук,  командир взвода 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады (видео).

 
Теги: Минск
 
 
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В праздничном марше у стелы "Минск -  город-герой" прошло около 4 тысяч человек. Среди них и Игорь Филинчук,  командир взвода 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады...
 
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