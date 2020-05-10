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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Детский сад в Боровлянах, комфортный дом-интернат в Острошицком городке на этой неделе появились в Минской области Детский сад в Боровлянах, комфортный дом-интернат в Острошицком городке - сразу несколько новых объектов появились на этой неделе на карте Минской области. И...

Детский сад в Боровлянах, комфортный дом-интернат в Острошицком городке - сразу несколько новых объектов появились на этой неделе на карте Минской области.И надо сказать, их расположение в экологически чистых зонах или проектировка с учетом безбарьерной среды - не единственные достоинства социальной инфраструктуры.О том, как здания, построенные с заботой и по последним тенденциям градостроения, становятся вторым домом.Репортаж(видео).