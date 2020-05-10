|
Детский сад в Боровлянах, комфортный дом-интернат в Острошицком городке на этой неделе появились в Минской области
10.05.2020 15:24 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДетский сад в Боровлянах, комфортный дом-интернат в Острошицком городке - сразу несколько новых объектов появились на этой неделе на карте Минской области.
И надо сказать, их расположение в экологически чистых зонах или проектировка с учетом безбарьерной среды - не единственные достоинства социальной инфраструктуры.
О том, как здания, построенные с заботой и по последним тенденциям градостроения, становятся вторым домом.
Репортаж Елены Витко (видео).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Детский сад в Боровлянах, комфортный дом-интернат в Острошицком городке на этой неделе появились в Минской области
Детский сад в Боровлянах, комфортный дом-интернат в Острошицком городке - сразу несколько новых объектов появились на этой неделе на карте Минской области. И...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)