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Детский сад в Боровлянах, комфортный дом-интернат в Острошицком городке на этой неделе появились в Минской области

10.05.2020 15:24 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Детский сад в Боровлянах, комфортный дом-интернат в Острошицком городке - сразу несколько новых объектов появились на этой неделе на карте Минской области.

И надо сказать, их расположение в экологически чистых зонах или проектировка с учетом безбарьерной среды - не единственные достоинства социальной инфраструктуры. 

О том, как здания, построенные с заботой и по последним тенденциям градостроения, становятся вторым домом. 

Репортаж Елены Витко (видео).

 
 
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Детский сад в Боровлянах, комфортный дом-интернат в Острошицком городке - сразу несколько новых объектов появились на этой неделе на карте Минской области. И...
 
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