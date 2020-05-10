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Чемпионка мира по шоссейному велоспорту Алена Омелюсик поздравляет ветеранов
10.05.2020 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБылых фронтовиков поздравляют белорусские музыканты, певцы, деятели искусства и спортсмены.
Алена Омелюсик, чемпионка мира по шоссейному велоспорту: "Хочется поздравить ветеранов, пожелать им крепкого здоровья. Чтобы все люди помнили об этом подвиге, потому что то, что сейчас у нас мирное небо над головой, это заслуга наших ветеранов и тех, кто стоял и не жалел себя перед врагом".
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Былых фронтовиков поздравляют белорусские музыканты, певцы, деятели искусства и спортсмены. Алена Омелюсик, чемпионка мира по шоссейному велоспорту: "Хочется...
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