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Чемпионка мира по шоссейному велоспорту Алена Омелюсик поздравляет ветеранов

10.05.2020 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Былых фронтовиков поздравляют белорусские музыканты, певцы, деятели искусства и спортсмены.

Алена Омелюсик, чемпионка мира по шоссейному велоспорту: "Хочется поздравить ветеранов, пожелать им крепкого здоровья. Чтобы все люди помнили об этом подвиге, потому что то, что сейчас  у нас мирное небо над головой, это заслуга наших ветеранов и тех, кто стоял и не жалел себя перед врагом".

 
 
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Былых фронтовиков поздравляют белорусские музыканты, певцы, деятели искусства и спортсмены. Алена Омелюсик, чемпионка мира по шоссейному велоспорту: "Хочется...
 
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