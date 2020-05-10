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Азербайджанский летчик Дамет Набиев. Провел более 200 боевых вылетов
10.05.2020 15:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT75 наших мирных лет - заслуга героев. Один из них азербайджанский летчик Дамет Набиев. Провел более 200 боевых вылетов. Победным стал полет в мае 1945 при бомбардировке Берлина (видео).
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75 наших мирных лет - заслуга героев. Один из них азербайджанский летчик Дамет Набиев. Провел более 200 боевых вылетов. Победным стал полет в мае 1945 при...
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