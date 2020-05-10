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Как спасти свежесть зефира

10.05.2020 16:21 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Свежие зефирки!!! М-м-м! Они тают во рту, словно нежное сладкое облачко… Но такие ощущения обычно только от первых зефиринок из пачки. Остальные – несъеденные сразу - обречены подсыхать и черстветь понемногу...    

Попробую спасти свежесть зефира при помощи простых средств. Проверяем стеклянную банку, зип-пакет, холодильник и миску с пищевой пленкой.  

Стеклянная тара нужна непременно с плотной крышкой, чистая и сухая. Помещаем опытный образец внутрь и ждем результата.  

Целлофановый пакет тоже обещает сохранить зефир в первозданном нежном виде. И, конечно, зип-застежка здесь играет главную роль. Что ж, проверим на практике.    

Следующую зефирку кладем в обычную керамическую миску (без единой капли влаги, разумеется). И плотно запечатываем пищевой пленкой.  Готово!   

И последний способ спасти свежесть любимого лакомства. Упаковываем зефир в самый обычный целлофановый пакет и в отправляем в холодильник. 

Итоги и оценки 


1. Пришло время подвести итоги! Зефир из банки с вакуумной крышкой мягкий на ощупь. И при дегустации кажется идеально свежим! 

2. Сладость, которую хранила зип-застежка, тоже хороша. Разве что чуть-чуть менее нежная, чем предыдущий образец. 

3. Вскрываем упаковку из пищевой пленки… Что же нас ждет? И снова практически идеально свежий зефир! Отличный результат.  

4. Пора заглянуть в холодильник. Оказывается, при низкой температуре зефир отлично хранится. Нежная текстура и нужный вкус присутствуют. 

Все проверенные сегодня методы хранения прекрасно работают! 

 
 
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Свежие зефирки!!! М-м-м! Они тают во рту, словно нежное сладкое облачко… Но такие ощущения обычно только от первых зефиринок из пачки. Остальные – несъеденные сразу -...
 
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