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Как спасти свежесть зефира
10.05.2020 16:21 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСвежие зефирки!!! М-м-м! Они тают во рту, словно нежное сладкое облачко… Но такие ощущения обычно только от первых зефиринок из пачки. Остальные – несъеденные сразу - обречены подсыхать и черстветь понемногу...
Попробую спасти свежесть зефира при помощи простых средств. Проверяем стеклянную банку, зип-пакет, холодильник и миску с пищевой пленкой.
Стеклянная тара нужна непременно с плотной крышкой, чистая и сухая. Помещаем опытный образец внутрь и ждем результата.
Целлофановый пакет тоже обещает сохранить зефир в первозданном нежном виде. И, конечно, зип-застежка здесь играет главную роль. Что ж, проверим на практике.
Следующую зефирку кладем в обычную керамическую миску (без единой капли влаги, разумеется). И плотно запечатываем пищевой пленкой. Готово!
И последний способ спасти свежесть любимого лакомства. Упаковываем зефир в самый обычный целлофановый пакет и в отправляем в холодильник.
Итоги и оценки
1. Пришло время подвести итоги! Зефир из банки с вакуумной крышкой мягкий на ощупь. И при дегустации кажется идеально свежим!
2. Сладость, которую хранила зип-застежка, тоже хороша. Разве что чуть-чуть менее нежная, чем предыдущий образец.
3. Вскрываем упаковку из пищевой пленки… Что же нас ждет? И снова практически идеально свежий зефир! Отличный результат.
4. Пора заглянуть в холодильник. Оказывается, при низкой температуре зефир отлично хранится. Нежная текстура и нужный вкус присутствуют.
Все проверенные сегодня методы хранения прекрасно работают!
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Свежие зефирки!!! М-м-м! Они тают во рту, словно нежное сладкое облачко… Но такие ощущения обычно только от первых зефиринок из пачки. Остальные – несъеденные сразу -...
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