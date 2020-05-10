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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как сажать виноград весной Инфоповод: на рынках и в супермаркетах вы в любое время года можете купить красивые и не очень дешевые кисти винограда. Конечно, это очень удобно, но, что скрывать,...

Инфоповод: на рынках и в супермаркетах вы в любое время года можете купить красивые и не очень дешевые кисти винограда. Конечно, это очень удобно, но, что скрывать, всем известно, что красивые магазинные ягоды полны пестицидов и часто вообще не имеют настоящего виноградного вкуса и аромата. Поэтому для тех, у кого есть возможность и хоть немного желания, мы сегодня расскажем, как сажать виноград весной.А знаете ли вы, что на территории Беларуси районировано произрастает и главное - дает урожай более 1000 сортов винограда. Да что говорить, на винограднике Института плодоводства - более 6 сотен сортов, которые отличаются и по цвету, и по времени вызревания, и, конечно, по вкусу.Так вот, виноград у нас как культура прекрасно себя чувствует. Главное - его, как считают опытные специалисты, правильно и вовремя посадить.Самый первый и трудоемкий этап в этом деле - подготовка довольно глубокой и широкой ямы.Итак, на солнечном месте нужно выкопать яму, причем идеально выкопать ее осенью, чтобы земля в ней успела устояться. Глубоко сажать виноград необходимо, особенно в прохладном нашем климате, так как глубина защищает корни от промерзания. Кроме того, такой способ позволяет растению быстрее укорениться и дать урожай уже на следующую осень.Далее действия по посадке похожи на приготовление слоеного торта.Теперь нужно насыпать посреди ямы небольшой холмик земли и можно приступать непосредственно к посадке виноградного саженца.Итак, самый ответственный момент. Саженец кладем на дно ямы и засыпаем землей.Далее уплотняем почву вокруг растения и поливаем. Важно! Полив должен быть обильным и обязательно теплой отстоявшейся водой.Кстати, в дальнейшем ежедневно поливать виноград тоже не стоит. Не забывайте: все же это южное растение, которое стоит на втором месте после кактусов по засухоустойчивости.После того как вода впиталась, остается заровнять землю вокруг растения, сделав небольшое углубление для дальнейшего полива. И подвязать саженец, конечно, восьмерочной. Вот и все премудрости. Надеемся, мы помогли вам разобраться, как посадить виноград. Желаем вам удачной посадки и сладких ягод!