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Как сажать виноград весной
10.05.2020 18:42 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИнфоповод: на рынках и в супермаркетах вы в любое время года можете купить красивые и не очень дешевые кисти винограда. Конечно, это очень удобно, но, что скрывать, всем известно, что красивые магазинные ягоды полны пестицидов и часто вообще не имеют настоящего виноградного вкуса и аромата. Поэтому для тех, у кого есть возможность и хоть немного желания, мы сегодня расскажем, как сажать виноград весной.
А знаете ли вы, что на территории Беларуси районировано произрастает и главное - дает урожай более 1000 сортов винограда. Да что говорить, на винограднике Института плодоводства - более 6 сотен сортов, которые отличаются и по цвету, и по времени вызревания, и, конечно, по вкусу.
И ягодного вкуса, и цитрусовые, и черносмородиновые, и присутствует мускат, и дюшесовые, и медовые.
Так вот, виноград у нас как культура прекрасно себя чувствует. Главное - его, как считают опытные специалисты, правильно и вовремя посадить.
Наступил май - это время посадки винограда. В защищенном грунте можно осуществлять в начале мая, а в условиях открытого грунта мы посадку делаем после 20 мая. Но принцип один и тот же.
Самый первый и трудоемкий этап в этом деле - подготовка довольно глубокой и широкой ямы.
Итак, на солнечном месте нужно выкопать яму, причем идеально выкопать ее осенью, чтобы земля в ней успела устояться. Глубоко сажать виноград необходимо, особенно в прохладном нашем климате, так как глубина защищает корни от промерзания. Кроме того, такой способ позволяет растению быстрее укорениться и дать урожай уже на следующую осень.
В зависимости от того, какой у вас участок и какой грунт. Если песчаная почва, то желательно сделать глиняную подушку. Если наоборот - глиняная почва, то желательно сделать дренаж. Ведра достаточно для посадочной ямы, чтобы образовалось там см 3 дренажа.
Далее действия по посадке похожи на приготовление слоеного торта.
Это будет у нас перегной. Порядка литра золы древесной. Органно-минеральное удобрение специально для винограда. Добавляем нашего грунта обычного. Смешиваем все тщательно.
Теперь нужно насыпать посреди ямы небольшой холмик земли и можно приступать непосредственно к посадке виноградного саженца.
Вегетирующие саженцы, по сути дела, можно высаживать на участке, начиная с мая до конца сентября. Мы, не нарушая ком земли, достаем аккуратно наше растение из контейнера. Если корневая система снизу переплетена, мы ее разравниваем и вставляем в центр ямы.
Итак, самый ответственный момент. Саженец кладем на дно ямы и засыпаем землей.
Глубина посадки в условиях Беларуси - порядка 20-25 см.
Далее уплотняем почву вокруг растения и поливаем. Важно! Полив должен быть обильным и обязательно теплой отстоявшейся водой.
Особенно при посадке - это около 2-х ведер.
Кстати, в дальнейшем ежедневно поливать виноград тоже не стоит. Не забывайте: все же это южное растение, которое стоит на втором месте после кактусов по засухоустойчивости.
Один раз в неделю, но обильно. Ежедневно поливы делать не нужно. Вода должна быть теплая, нагретая на солнце. Холодная вода для винограда негативно влияет на корневую систему.
После того как вода впиталась, остается заровнять землю вокруг растения, сделав небольшое углубление для дальнейшего полива. И подвязать саженец, конечно, восьмерочной. Вот и все премудрости. Надеемся, мы помогли вам разобраться, как посадить виноград. Желаем вам удачной посадки и сладких ягод!
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Инфоповод: на рынках и в супермаркетах вы в любое время года можете купить красивые и не очень дешевые кисти винограда. Конечно, это очень удобно, но, что скрывать,...
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