Когда белорусы забудут про коронавирус, выборы в пандемию и водораздел между жизнью и смертью. Тест

Беларусь, единственная из стран бывшего СССР, отметила 75-летие Победы массовыми мероприятиями. Как Минске прошел парад к 75-летию Победы">заявил на параде президент, «мы просто не могли иначе», и это его выступление стало первым в стартовавшей в стране президентской избирательной кампании. О желании выдвинуть свои кандидатуры заявили представители оппозиции и не только.
В Минске активисты выступали против парада, Бресте после шествия «аккумуляторщиков» ОМОН задержал правозащитника и мужчину с фото Лукашенко">в Бресте — аккумуляторного завода, а в регионах — в поддержку блогера Тихановского, который тоже собрался идти на выборы.
Лукашенко похвалил белорусов за поведение в условиях пандемии. Глава Минздрава сообщил, что заболеваемость в некоторых районах Минской и Витебской областей снижается. А мы подсчитали, как праздники (это еще до парада) и субботник отразились на количестве зараженных COVID-19 (по последним данным, их в стране уже почти 23 тысячи.) Что еще произошло на неделе — в нашем тесте.