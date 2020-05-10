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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Врач-эпидемиолог из Швеции: отсутствие карантина поможет выработать коллективный иммунитет Пока выздоравливают люди, правительства многих стран сегодня напряженно думают о том, как оздоровить экономику. Жесткие карантинные меры, о которых еще совсем...

Пока выздоравливают люди, правительства многих стран сегодня напряженно думают о том, как оздоровить экономику. Жесткие карантинные меры, о которых еще совсем недавно уверенно говорили как о единственном верном решении, сегодня обещают огромные дыры в бюджете. И теперь мировая дискуссия скорее о том, кого и как поддержать. А главное - где найти деньги. Европа постепенно открывается, хотя люди до сих пор гибнут сотнями. Но реальность такова, что работать и зарабатывать все же надо.Перенесемся в Швецию. Там выходить из карантина не нужно просто потому, что его не вводили. Страна единственная в Евросоюзе четко придерживается своей стратегии. Там открыты общественные места, кафе, школы, детские сады, ходит общественный транспорт. Смысла в жестком локдауне здесь не видят. Во-первых, он чреват экономическими потерями. Во-вторых, нет 100-процентной уверенности в эффективности тотальных ограничительных мер. Два главных правила в Швеции сейчас - мыть руки и соблюдать дистанцию. Да, ограничения есть, да, они четко прописаны. И главное - их эффективность зависит от сознательности каждого жителя.Эпидемиологи из Стокгольма считают, что отсутствие карантина поможет выработать коллективный иммунитет. На него и ставка, если будет вторая волна эпидемии. Вакцина появится еще не скоро. Впрочем, лучше послушать мнение из первых уст. Наш корреспондентпообщалась с врачом-эпидемиологом из Швеции. Доктор Пол Фрэнкс возглавляет кафедру генетики и молекулярной эпидемиологии в Лундском университете Швеции (видео).