ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Беларусь помнит и будет помнить своих героев

10.05.2020 21:44 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Эта неделя вышла насыщенной на события. Но начало программы, безусловно, посвятим знаковой дате. Конечно, наша земля всегда будет помнить эту Победу. Независимо от того, какой день на календаре. Ну а начало мая в антураже цветущих яблонь, яркой зелени, новой жизни природы - всегда большой праздник для всех без исключения. А тут еще и солнечная погода как на заказ. 

В эти дни многие стараются побывать на местах боевой славы, отдать дань памяти белорусам, которые в середине прошлого века сделали возможной нашу с вами жизнь. Беларусь помнит и будет помнить своих героев. "Живая память и живой памятник",  - так скажет про Беларусь в своем выступлении на параде Глава государства. Тут и добавить нечего. Оттого и кадры, которые вы сейчас увидите, просто не могли быть иными (видео). 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эта неделя вышла насыщенной на события. Но начало программы, безусловно, посвятим знаковой дате. Конечно, наша земля всегда будет помнить эту Победу. Независимо от...
 
Новости дня
Новости общества
 
Врач-эпидемиолог из Швеции: отсутствие карантина поможет выработать коллективный иммунитет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.05.2020
Mir24.TV Belarus
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Кричевская жизнь
10.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика