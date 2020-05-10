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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь помнит и будет помнить своих героев Эта неделя вышла насыщенной на события. Но начало программы, безусловно, посвятим знаковой дате. Конечно, наша земля всегда будет помнить эту Победу. Независимо от...

Эта неделя вышла насыщенной на события. Но начало программы, безусловно, посвятим знаковой дате. Конечно, наша земля всегда будет помнить эту Победу. Независимо от того, какой день на календаре. Ну а начало мая в антураже цветущих яблонь, яркой зелени, новой жизни природы - всегда большой праздник для всех без исключения. А тут еще и солнечная погода как на заказ.В эти дни многие стараются побывать на местах боевой славы, отдать дань памяти белорусам, которые в середине прошлого века сделали возможной нашу с вами жизнь. Беларусь помнит и будет помнить своих героев. "Живая память и живой памятник", - так скажет про Беларусь в своем выступлении на параде Глава государства. Тут и добавить нечего. Оттого и кадры, которые вы сейчас увидите, просто не могли быть иными (видео).