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Беларусь помнит и будет помнить своих героев
10.05.2020 21:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭта неделя вышла насыщенной на события. Но начало программы, безусловно, посвятим знаковой дате. Конечно, наша земля всегда будет помнить эту Победу. Независимо от того, какой день на календаре. Ну а начало мая в антураже цветущих яблонь, яркой зелени, новой жизни природы - всегда большой праздник для всех без исключения. А тут еще и солнечная погода как на заказ.
В эти дни многие стараются побывать на местах боевой славы, отдать дань памяти белорусам, которые в середине прошлого века сделали возможной нашу с вами жизнь. Беларусь помнит и будет помнить своих героев. "Живая память и живой памятник", - так скажет про Беларусь в своем выступлении на параде Глава государства. Тут и добавить нечего. Оттого и кадры, которые вы сейчас увидите, просто не могли быть иными (видео).
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Эта неделя вышла насыщенной на события. Но начало программы, безусловно, посвятим знаковой дате. Конечно, наша земля всегда будет помнить эту Победу. Независимо от...
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