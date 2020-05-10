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Беларусь отметила 75 лет Великой Победы

10.05.2020 22:26 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Кадры, сделанные накануне у стелы "Минск - город-герой", несомненно, войдут в историю. Как и само решение провести парад вопреки обстоятельствам и во имя памяти о героическом прошлом. 

Особый символизм эта красочная картинка приобретает и сегодня - в День герба и флага нашей страны. Атрибуты суверенного государства - наша гордость и наша независимость. Белорусов поздравил и Александр Лукашенко. Отметив, что только вместе мы сможем отвечать на вызовы времени (видео). 

 
Теги: Минск
 
 
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Кадры, сделанные накануне у стелы "Минск - город-герой", несомненно, войдут в историю. Как и само решение провести парад вопреки обстоятельствам и во имя памяти о...
 
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