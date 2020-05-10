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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На неделе ослабление карантина превратилось почти в общемировую тенденцию Так, Португалия возобновила работу книжных магазинов и автосалонов, а также ряда других торговых предприятий. По предварительной записи принимают посетителей...

Так, Португалия возобновила работу книжных магазинов и автосалонов, а также ряда других торговых предприятий. По предварительной записи принимают посетителей салоны красоты.В Польше заработали отели и хостелы, а также торговые центры. Как и в Чехии - там возобновлена работа детских садов. В Исландии и Франции открылись школы.За отмену чрезвычайного положения проголосовал парламент Сербии. В стране перестают действовать комендантский час и запрет покидать дома гражданам старше 65 лет.Меры по ослаблению карантина реализуются, но многих не устраивают темпы. В ряде европейских стран в суды продолжают поступать иски с требованием еще более заметного смягчения блокирующих приемов. И, конечно, уличные протесты! Один из таких прошел накануне в Швейцарии.А в Германии акции против ограничительных мер, введенных на фоне пандемии, прошли одновременно в Штутгарте, Берлине, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне.Ну, а самые масштабные выступления по-прежнему в США. Местные жители измотаны карантином. Они убедились персонально и окончательно: запирать людей в домах - это не метод борьбы. Особенно если учесть, что за последнее время более 30 миллионов американцев потеряли работу.