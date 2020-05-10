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На неделе ослабление карантина превратилось почти в общемировую тенденцию

10.05.2020 22:40 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Так, Португалия возобновила работу книжных магазинов и автосалонов, а также ряда других торговых предприятий. По предварительной записи принимают посетителей салоны красоты. 

В Польше заработали отели и хостелы, а также торговые центры. Как и в Чехии - там возобновлена работа детских садов. В Исландии и Франции открылись школы. 

За отмену чрезвычайного положения проголосовал парламент Сербии. В стране перестают действовать комендантский час и запрет покидать дома гражданам старше 65 лет. 

Меры по ослаблению карантина реализуются, но многих не устраивают темпы. В ряде европейских стран в суды продолжают поступать иски с требованием еще более заметного смягчения блокирующих приемов. И, конечно, уличные протесты! Один из таких прошел накануне в Швейцарии.

А в Германии акции против ограничительных мер, введенных на фоне пандемии, прошли одновременно в Штутгарте, Берлине, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. 

Ну, а самые масштабные выступления по-прежнему  в США. Местные жители измотаны карантином. Они убедились персонально и окончательно: запирать людей в домах - это не метод борьбы. Особенно если учесть, что за последнее время более 30 миллионов американцев потеряли работу.

 
 
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Так, Португалия возобновила работу книжных магазинов и автосалонов, а также ряда других торговых предприятий. По предварительной записи принимают посетителей...
 
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