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Вячеслав Данилович: Победа 9 мая - знаковое событие для истории белорусской государственности

10.05.2020 22:26 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

9 мая, несомненно, оказывает огромное влияние на всех. Особенно это касается историков. Целая плеяда научных работ, исследований, сотни диссертаций – все это неотъемлемая часть профильного института Академии наук Беларуси. А вот что такое День Победы глазами современных летописцев? Как наши специалисты воспринимают попытки даже не переписать, а подменить события, а порой и вовсе вычеркнуть их? Ведь, как известно, в тех же Соединенных Штатах про битву за Сталинград, Курскую дугу и блокаду Ленинграда фактически не говорят.

Зато много обсуждают высадку американских солдат в Нормандии. Эпизод важный, но не ключевой. Наш политический обозреватель Алексей Волков поговорил с Вячеславом Даниловичем о том, как сохранить баланс в истории и почему для белорусов День Победы - не просто праздник, а часть генетического кода (видео). 

 
 
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9 мая, несомненно, оказывает огромное влияние на всех. Особенно это касается историков. Целая плеяда научных работ, исследований, сотни диссертаций – все это...
 
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