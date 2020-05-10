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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вячеслав Данилович: Победа 9 мая - знаковое событие для истории белорусской государственности 9 мая, несомненно, оказывает огромное влияние на всех. Особенно это касается историков. Целая плеяда научных работ, исследований, сотни диссертаций – все это...

9 мая, несомненно, оказывает огромное влияние на всех. Особенно это касается историков. Целая плеяда научных работ, исследований, сотни диссертаций – все это неотъемлемая часть профильного института Академии наук Беларуси. А вот что такое День Победы глазами современных летописцев? Как наши специалисты воспринимают попытки даже не переписать, а подменить события, а порой и вовсе вычеркнуть их? Ведь, как известно, в тех же Соединенных Штатах про битву за Сталинград, Курскую дугу и блокаду Ленинграда фактически не говорят.Зато много обсуждают высадку американских солдат в Нормандии. Эпизод важный, но не ключевой. Наш политический обозреватель Алексей Волков поговорил с Вячеславом Даниловичем о том, как сохранить баланс в истории и почему для белорусов День Победы - не просто праздник, а часть генетического кода (видео).