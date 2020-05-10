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Испанское меню для бизнеса. Интервью с владелицей рестобара
10.05.2020 22:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTО постепенном выходе из карантина на неделе заявил конгресс депутатов Испании. Правда, это касается не всей страны, а части районов. А к нормальной жизни страна может вернуться только к концу июня. При условии, что эпидситуация будет оставаться под контролем.
Испания в полностью закрытом режиме прожила практически два месяца. Предприниматели подсчитывают убытки, многие кафе и магазины в понедельник, увы, не откроются. Их бизнес карантин не пережил. Хотя два месяца назад государство обещало подставить плечо. Кстати, такую господдержку по-европейски некоторые наши владельцы бизнеса ставят в пример. Мол, нам бы так.
Так вот что на самом деле представляет собой поддержка предпринимателей в Европе, узнаем на примере все той же Испании. Месяц назад журналисты
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О постепенном выходе из карантина на неделе заявил конгресс депутатов Испании. Правда, это касается не всей страны, а части районов. А к нормальной жизни страна...
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