ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Испанское меню для бизнеса. Интервью с владелицей рестобара

10.05.2020 22:40 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

О постепенном выходе из карантина на неделе заявил  конгресс депутатов Испании. Правда, это касается не всей страны, а части районов. А к нормальной жизни страна может вернуться только к концу июня. При условии, что эпидситуация будет оставаться под контролем. 

Испания  в полностью  закрытом режиме прожила практически  два месяца. Предприниматели подсчитывают убытки, многие кафе и магазины в понедельник, увы, не откроются. Их бизнес карантин не пережил. Хотя  два месяца назад государство обещало подставить плечо. Кстати, такую господдержку по-европейски некоторые наши владельцы бизнеса ставят в пример. Мол, нам бы так. 

Так вот что на самом деле представляет собой поддержка предпринимателей в Европе, узнаем на примере все той же Испании. Месяц назад журналисты "Главного эфира" связывались с владелицей местного рестобара. Спросим, как обстоят дела теперь. Забегая вперед, скажем:  не очень (видео).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О постепенном выходе из карантина на неделе заявил  конгресс депутатов Испании. Правда, это касается не всей страны, а части районов. А к нормальной жизни страна...
 
Новости дня
Новости общества
 
На неделе ослабление карантина превратилось почти в общемировую тенденцию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.05.2020
Mir24.TV Belarus
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Кричевская жизнь
10.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика