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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Испанское меню для бизнеса. Интервью с владелицей рестобара О постепенном выходе из карантина на неделе заявил конгресс депутатов Испании. Правда, это касается не всей страны, а части районов. А к нормальной жизни страна...

О постепенном выходе из карантина на неделе заявил конгресс депутатов Испании. Правда, это касается не всей страны, а части районов. А к нормальной жизни страна может вернуться только к концу июня. При условии, что эпидситуация будет оставаться под контролем.Испания в полностью закрытом режиме прожила практически два месяца. Предприниматели подсчитывают убытки, многие кафе и магазины в понедельник, увы, не откроются. Их бизнес карантин не пережил. Хотя два месяца назад государство обещало подставить плечо. Кстати, такую господдержку по-европейски некоторые наши владельцы бизнеса ставят в пример. Мол, нам бы так.Так вот что на самом деле представляет собой поддержка предпринимателей в Европе, узнаем на примере все той же Испании. Месяц назад журналистысвязывались с владелицей местного рестобара. Спросим, как обстоят дела теперь. Забегая вперед, скажем: не очень (видео).