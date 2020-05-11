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Конечные сроки запретов на лов рыбы из-за нереста переносить не будут

11.05.2020 10:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Несмотря на то что из-за теплой погоды сезон стартовал на 10 дней раньше. Так, в Брестской и Гомельской областях ограничения будут действовать по 18 мая, в Минском, Могилевском и Гродненском регионе - по 30 мая, а в Витебской области по 8 июня. Сейчас период размножения рыб в самом разгаре. Тем временем в госинспекции напомнили основные правила рыболовства.

И все же некоторые рыбаки пренебрегают правилами промысла. Например, в Чериковском районе госинспекторы задержали четверых браконьеров, которые электроудочкой выловили 26 килограммов рыбы. Ущерб природе составил более 50 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Детали электроудочки, а также другие запрещенные снасти нашли у нарушителей в Ивьевском районе. Сообщается, что трое мужчин сетями выловили 11 лещей и линей. Незаконная рыбалка обошлась браконьерам в 3 тысячи рублей.

 
 
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Несмотря на то что из-за теплой погоды сезон стартовал на 10 дней раньше. Так, в Брестской и Гомельской областях ограничения будут действовать по 18 мая, в Минском,...
 
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