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В Беларуси запрет на посещение лесов действует в трех районах страны
11.05.2020 10:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Житковичском и Лельчицком Гомельской области, а также в Пуховичском Минской. За нарушение требований можно получить штраф до 675 рублей. Меры введены из-за высокого класса пожарной опасности.
Сегодня жара, а завтра похолоданиеСегодня в стране столбик термометра местами поднимется до 26 градусов. По северо-западу ожидаются грозы с усилением ветра до 14 метров в секунду. А начиная со вторника, в Беларуси похолодает. В ночь на среду в некоторых районах ожидаются заморозки до минус 3.
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В Житковичском и Лельчицком Гомельской области, а также в Пуховичском Минской. За нарушение требований можно получить штраф до 675 рублей. Меры введены из-за...
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