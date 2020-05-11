Источник материала: БT

Сегодня жара, а завтра похолодание

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси запрет на посещение лесов действует в трех районах страны В Житковичском и Лельчицком Гомельской области, а также в Пуховичском Минской. За нарушение требований можно получить штраф до 675 рублей. Меры введены из-за...

В Житковичском и Лельчицком Гомельской области, а также в Пуховичском Минской. За нарушение требований можно получить штраф до 675 рублей. Меры введены из-за высокого класса пожарной опасности.Сегодня в стране столбик термометра местами поднимется до 26 градусов. По северо-западу ожидаются грозы с усилением ветра до 14 метров в секунду. А начиная со вторника, в Беларуси похолодает. В ночь на среду в некоторых районах ожидаются заморозки до минус 3.