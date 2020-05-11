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Третий этап репетиционного тестирования можно будет пройти онлайн с 19 мая
11.05.2020 10:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПройти третий этап репетиционного тестирования онлайн можно будет с 19 мая на сайте Республиканского института контроля знаний. Для участия в нем необходимо, как и ранее, зарегистрироваться в своем личном кабинете на интернет-страничке РИКЗ. Испытание организуют по 15 учебным предметам.
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Пройти третий этап репетиционного тестирования онлайн можно будет с 19 мая на сайте Республиканского института контроля знаний. Для участия в нем необходимо, как и...
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