Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жаркая погода сегодня ожидает белорусов Местами столбик термометра по стране поднимется до 26 градусов. По северо-западу ожидаются грозы с усилением ветра до 14 метров в секунду. А начиная со вторника, в...

Местами столбик термометра по стране поднимется до 26 градусов. По северо-западу ожидаются грозы с усилением ветра до 14 метров в секунду. А начиная со вторника, в Беларуси похолодает. В ночь на среду в некоторых районах ожидаются заморозки до минус 3.