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Жаркая погода сегодня ожидает белорусов
11.05.2020 10:16 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМестами столбик термометра по стране поднимется до 26 градусов. По северо-западу ожидаются грозы с усилением ветра до 14 метров в секунду. А начиная со вторника, в Беларуси похолодает. В ночь на среду в некоторых районах ожидаются заморозки до минус 3.
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Местами столбик термометра по стране поднимется до 26 градусов. По северо-западу ожидаются грозы с усилением ветра до 14 метров в секунду. А начиная со вторника, в...
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