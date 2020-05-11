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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Онлайн-марафон "Беларусь помнит. Цветы Великой Победы" прошел в столице На этих выходных вся страна праздновала День Победы в Великой Отечественной войне. Свою весомую лепту в организацию праздничных мероприятий внесла молодежь...

На этих выходных вся страна праздновала День Победы в Великой Отечественной войне. Свою весомую лепту в организацию праздничных мероприятий внесла молодежь Беларуси.Одной из площадок по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне стал столичный Драматический театр Белорусской армии. Именно в его стенах прошел 4-дневный онлайн-марафон "Беларусь помнит. Цветы Великой Победы". Организатором выступил Белорусский республиканский союз молодежи совместно с Министерством обороны и издательским домом "Беларусь Сегодня".Марафон стартовал с возложения цветов к легендарному танку Т-34 у Дома офицеров. Во время тематических живых трансляций зрители смогли услышать истории ветеранов, увидеть отрывки из пьес. Со сцены звучали стихи о войне и песни в исполнении артистов белорусской эстрады.Проект стал связующей нитью между поколением победителей и молодежью, которая бережно хранит историю войны и память о ее героях.Активистами БРСМ была создана виртуальная версия национального альбома "Беларусь помнит. Родные лица Победы".Мы склоняем головы перед подвигом героев Великой Отечественной. И не устаем благодарить вас, уважаемые ветераны, за то, что сегодня живем в мирной и счастливой стране.