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Онлайн-марафон "Беларусь помнит. Цветы Великой Победы" прошел в столице
11.05.2020 13:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа этих выходных вся страна праздновала День Победы в Великой Отечественной войне. Свою весомую лепту в организацию праздничных мероприятий внесла молодежь Беларуси.
Одной из площадок по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне стал столичный Драматический театр Белорусской армии. Именно в его стенах прошел 4-дневный онлайн-марафон "Беларусь помнит. Цветы Великой Победы". Организатором выступил Белорусский республиканский союз молодежи совместно с Министерством обороны и издательским домом "Беларусь Сегодня".
Юлия Зинкевич, секретарь ЦК ОО "БРСМ": "Каждый день в онлайн-эфире мы могли видеть двухчасовые прямые трансляции, стримы. Гости к нам приходят не с пустыми руками, а приходят с портретами своих дедов, прадедов, прабабушек, которые воевали".
Марафон стартовал с возложения цветов к легендарному танку Т-34 у Дома офицеров. Во время тематических живых трансляций зрители смогли услышать истории ветеранов, увидеть отрывки из пьес. Со сцены звучали стихи о войне и песни в исполнении артистов белорусской эстрады.
Проект стал связующей нитью между поколением победителей и молодежью, которая бережно хранит историю войны и память о ее героях.
Вероника Цубикова, певица: "Это мой прадедушка Пискун Антон Евдокимович. Уроженец Могилевской области. Прошел через всю войну. Был в плену, бежал. Закончил войну в составе 3-го Белорусского фронта за освобождение Кенигсберга".
Хелена Мерааи, певица: "Гурский Александр Иосифович. Служил на 1-м Украинском фронте. Пошел на фронт, когда ему было 17 лет. У нас это передается из поколения в поколение, потому что по-другому быть не может. Это история. Для того, чтобы она не повторялась, о ней нужно помнить".
Артем Михаленко, ведущий Белтелерадиокомпании, певец: "Мы ценим, уважаем, не забываем, не переписываем ту историю, которая доставалась такой ценой и кровью. Эта история правдивая, передается из поколения в поколение, что мы и будем делать, что я и буду делать. Буду рассказывать своим детям. И очень рад, что они застали свою прабабушку, которая воевала".
Активистами БРСМ была создана виртуальная версия национального альбома "Беларусь помнит. Родные лица Победы".
Александра Луговская, координатор проекта "Цветы Великой Победы": "Этот альбом бессрочный. Принять участие в этой акции, подать свою фотографию, чтобы она была размещена в веб-версии, может любой житель Беларуси либо любой житель другой страны, родные которого были белорусами, воевали на белорусских фонтах".
Мы склоняем головы перед подвигом героев Великой Отечественной. И не устаем благодарить вас, уважаемые ветераны, за то, что сегодня живем в мирной и счастливой стране.
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На этих выходных вся страна праздновала День Победы в Великой Отечественной войне. Свою весомую лепту в организацию праздничных мероприятий внесла молодежь...
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