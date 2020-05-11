Южный ветер и до +27°C – погода на 11 мая

Источник материала: Единство

11 мая республика будет находится в поле пониженного атмосферного давления. Днем с территории Польши на северо-западную половину страны переместится фронтальный раздел. Утром и днем там пройдут дожди, местами с грозами. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман.

Ветер южный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 14.

Минимальная температура воздуха ночью от +5°C по северо-востоку, до +14°C по юго-западу. Максимальная днем +20..+25°C, по югу до +27°C.

В Минске +7..+9°C, днем +22..+24°C, без осадков.