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Южный ветер и до +27°C – погода на 11 мая

11.05.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

11 мая республика будет находится в поле пониженного атмосферного давления. Днем с территории Польши на северо-западную половину страны переместится фронтальный раздел. Утром и днем там пройдут дожди, местами с грозами. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман.

Ветер южный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 14.

Минимальная температура воздуха ночью от +5°C по северо-востоку, до +14°C по юго-западу. Максимальная днем +20..+25°C, по югу до +27°C.

В Минске +7..+9°C, днем +22..+24°C, без осадков.

Источник: https://www.mlyn.by/

 
Теги: Минск
 
 
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Утром и днем 11 мая местами по северо-западу республики ожидаются грозы, сообщили в Белгидромете.
 
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