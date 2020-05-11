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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В комплексе партизанской славы в Усакино захоронены свыше 400 бойцов Символ мужества и героизма - мемориальный комплекс Усакино - хранит в памяти белорусов имена сотен героев Великой Отечественной. Местные леса и болота фашисты...

Символ мужества и героизма - мемориальный комплекс Усакино - хранит в памяти белорусов имена сотен героев Великой Отечественной. Местные леса и болота фашисты обходили стороной, там нашло убежище почти все население края, которое сплотилось в мощное партизанское движение.о памяти, которую не стереть.Воин, преклонившийся перед подвигом товарищей. 18 братских могил и свыше 300 имен и фамилий на гранитных плитах. А еще почти сотня неизвестных погибших: красноармейцев, партизан.В начале Великой Отечественной войны, рассказывает Наталья Хроменкова, Кличевский район стал оплотом партизан. Сплошные леса и болота, которых фашисты боялись как огня, и куда в те годы ушло почти все население - взрослые и дети. Тогда они объединились в самое масштабное партизанское движение Беларуси. 18 тысяч человек.На каждую вылазку партизан, за каждый взорванный эшелон фашисты отвечали зверствами, оставляя после себя десятки сожженных деревень, тысячи убитых жителей. Когда началась война, Анастасия Ивановна Порсик только закончила третий класс. Сейчас ей уже 90. Помнит, как подшивали записки для партизан ей под одежду. И как каратели проводили расстрелы.Расстреляли фашисты и отца Анастасии Ивановны. Теперь его имя на главном в Усакино мемориале - Порсик Иван Матвеевич. Никто не забыт спустя столько лет. А само местечко превратилось в один большой мемориал. Здесь восстановлены землянки, туристы могут представить быт партизан в годы войны.Именно в таких землянках, покрытых мхом, чтобы вражеская авиация их не заметила, и жили все три года партизаны, протапливая, конечно, ночью, чтобы дым не был заметен над соснами. До сих пор сохранились воронки от бомбежек, в которых просачивается болотная вода. Немало раритетов тех лет хранит и районный краеведческий музей: фрагменты оружия, личные вещи. Например, рисунки из усакинских лесов партизана Александра Шкляра. Уникальный экспонат - рация.Память и героизм всех, кто каждый день приближал Великую Победу, не забыт. Воинов, мирных жителей, сожженных вместе с деревнями. У каждого обелиска свежие цветы. От тех, кто хранит память белорусов.Все мемориалы для нас святые места. И мы всегда здесь склоняем головы перед героями, которые погибли за нашу независимость, за нашу победу. И празднуем каждый год этот день - День Победы.