Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Белавиа" с 11 мая вводит обязательный масочный режим для пассажиров "Белавиа" вводит обязательный масочный режим для пассажиров с 11 мая. Все пассажиры, включая детей старше 6 лет, при оформлении в аэропорту должны постоянно быть в...

"Белавиа" вводит обязательный масочный режим для пассажиров с 11 мая. Все пассажиры, включая детей старше 6 лет, при оформлении в аэропорту должны постоянно быть в защитных масках во время регистрации, при прохождении досмотра на безопасность, в автобусах или на телетрапе, а также на борту воздушного судна в течение всего времени полета.В "Белавиа" уточнили, что пассажирам необходимо иметь свои маски.