|
"Белавиа" с 11 мая вводит обязательный масочный режим для пассажиров
11.05.2020 13:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Белавиа" вводит обязательный масочный режим для пассажиров с 11 мая. Все пассажиры, включая детей старше 6 лет, при оформлении в аэропорту должны постоянно быть в защитных масках во время регистрации, при прохождении досмотра на безопасность, в автобусах или на телетрапе, а также на борту воздушного судна в течение всего времени полета.
В "Белавиа" уточнили, что пассажирам необходимо иметь свои маски.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Белавиа" вводит обязательный масочный режим для пассажиров с 11 мая. Все пассажиры, включая детей старше 6 лет, при оформлении в аэропорту должны постоянно быть в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)