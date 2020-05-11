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"Белавиа" с 11 мая вводит обязательный масочный режим для пассажиров

11.05.2020 13:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Белавиа" вводит обязательный масочный режим для пассажиров с 11 мая. Все пассажиры, включая детей старше 6 лет, при оформлении в аэропорту должны постоянно быть в защитных масках во время регистрации, при прохождении досмотра на безопасность, в автобусах или на телетрапе, а также на борту воздушного судна в течение всего времени полета. 

В "Белавиа" уточнили, что пассажирам необходимо иметь свои маски. 

 
 
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"Белавиа" вводит обязательный масочный режим для пассажиров с 11 мая. Все пассажиры, включая детей старше 6 лет, при оформлении в аэропорту должны постоянно быть в...
 
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