Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более 6,5 тысячи пациентов в Беларуси справились с коронавирусом COVID-19 подтвержден у 23 906 человек. По данным Минздрава, в стране открыто 38 лабораторий, сделано 274 060 тестов. За последние сутки специалисты провели свыше 10,5 тысячи...

COVID-19 подтвержден у 23 906 человек. По данным Минздрава, в стране открыто 38 лабораторий, сделано 274 060 тестов. За последние сутки специалисты провели свыше 10,5 тысячи исследований. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 135 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленным COVID-19.