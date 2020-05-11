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Более 6,5 тысячи пациентов в Беларуси справились с коронавирусом
11.05.2020 13:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTCOVID-19 подтвержден у 23 906 человек. По данным Минздрава, в стране открыто 38 лабораторий, сделано 274 060 тестов. За последние сутки специалисты провели свыше 10,5 тысячи исследований. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 135 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленным COVID-19.
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COVID-19 подтвержден у 23 906 человек. По данным Минздрава, в стране открыто 38 лабораторий, сделано 274 060 тестов. За последние сутки специалисты провели свыше 10,5 тысячи...
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