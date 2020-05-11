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Неустойчивая погода с ночными заморозками до минус 3 ожидает белорусов

11.05.2020 13:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Уже завтра на смену жаре придут северные воздушные массы. На большей части страны до пятницы будут идти дожди, ночью по северо-западу, днем местами по республике с мокрым снегом. Днем будет 8-15 градусов тепла.



 
 
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Уже завтра на смену жаре придут северные воздушные массы. На большей части страны до пятницы будут идти дожди, ночью по северо-западу, днем местами по республике с...
 
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