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Неустойчивая погода с ночными заморозками до минус 3 ожидает белорусов
11.05.2020 13:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУже завтра на смену жаре придут северные воздушные массы. На большей части страны до пятницы будут идти дожди, ночью по северо-западу, днем местами по республике с мокрым снегом. Днем будет 8-15 градусов тепла.
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Уже завтра на смену жаре придут северные воздушные массы. На большей части страны до пятницы будут идти дожди, ночью по северо-западу, днем местами по республике с...
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