В Беларуси приняты семь новых строительных норм

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Документом утверждены строительные нормы «Здания и сооружения. Отсеки пожарные», «Мосты и трубы», «Тепловые сети», «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», «Системы связи и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий» и «Канализация. Наружные сети и сооружения». Эти нормы будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.

Как отметили в пресс-службе Минстройархитектуры, в настоящее время в Беларуси ведется работа по реформированию законодательства в сфере архитектуры, градостроительства и строительства. Согласно указу от 5 июня 2019 года №217 в стране вводятся новые виды технических нормативных правовых актов: строительные нормы, которые включают требования в области безопасности зданий и сооружений, предназначенные для обязательного применения, и строительные правила, обеспечивающие способы достижения строительных норм.

«Строительные нормы и правила соответствуют европейским стандартам. Они позволят повысить качество проектной документации и эффективность строительства, оптимально сочетать традиционные и прогрессивные конструкции, изделия, передовые технологии при обязательном соблюдении норм безопасности», – подчеркнули в пресс-службе.

Действующие сейчас технические нормативные правовые акты других госорганов в части, устанавливающей обязательные требования при проектировании и строительстве объектов, будут признаваться утратившими силу после введения в действие новых строительных норм и правил.

В Минстройархитектуры напомнили, что на официальном сайте ведомства создан новый раздел «Строительные нормы и правила». В нем можно ознакомиться со всеми действующими техническими нормативными правовыми актами в области строительства, а также с проектами документов по строительным нормам и правилам. Каждый желающий может оставить с помощью «Формы обратной связи» предложения по совершенствованию нормативов. Все они будут рассмотрены специалистами министерства.