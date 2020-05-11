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В Минске 9 мая стартовал cезон аттракционов. Какие нововведения ждут гостей парка Горького?

11.05.2020 17:16 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Работа по запуску аттракционов началась еще осенью прошлого года, их обследовали для выявления дефектов. В парке появился новый аттракцион под названием "Микс", на нем могут прокатиться 12 человек. 

Владимир Бабивский, главный инженер УП "Минскзеленстрой": "Он представляет собой качели вращательного действия. Высота подъема платформы относительно земли порядка 8-10 метров". 

Возраст посетителей начинается с 8 лет, рост при этом должен быть не менее 120 сантиметров. 

Владимир Бабивский, главный инженер УП "Минскзеленстрой": "Будут обеспечены условия социального десантирования, посадка будет организована с соблюдением определенной дистанции. Для организации свободного пространства существуют все условия, которые могут быть обеспечены".

В парке аттракционов следуйте инструкциям персонала. Помните, наша безопасность - в наших руках. Возле каждого аттракциона в обязательном порядке размещены правила пользования и безопасности.

Владимир Бабивский, главный инженер УП "Минскзеленстрой": "На каждом аттракционе есть свои правила безопасности, но везде нельзя покидать посадочный модуль, отстегивать ремни безопасности и пытаться рукой достать за ограждение и в целом, вести себя небезопасно".

Сейчас узнаем, что нужно, чтобы приобрести билеты на аттракционы онлайн.

Владимир Бабивский, главный инженер УП "Минскзеленстрой": "В этом сезоне мы запускаем продажу билетов через интернет. Не нужно будет стоять в кассе, достаточно будет подойти к аттракционам, отсканировать QR-код, осуществить оплату через платежный сервис и билеты, которые вы получите на свой электронный адрес, отсканировать на аттракционе".

Хорошего и безопасного отдыха вам!
 
 
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Работа по запуску аттракционов началась еще осенью прошлого года, их обследовали для выявления дефектов. В парке появился новый аттракцион под названием "Микс", на...
 
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