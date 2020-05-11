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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске 9 мая стартовал cезон аттракционов. Какие нововведения ждут гостей парка Горького? Работа по запуску аттракционов началась еще осенью прошлого года, их обследовали для выявления дефектов. В парке появился новый аттракцион под названием "Микс", на...

Работа по запуску аттракционов началась еще осенью прошлого года, их обследовали для выявления дефектов. В парке появился новый аттракцион под названием "Микс", на нем могут прокатиться 12 человек.Возраст посетителей начинается с 8 лет, рост при этом должен быть не менее 120 сантиметров."Будут обеспечены условия социального десантирования, посадка будет организована с соблюдением определенной дистанции. Для организации свободного пространства существуют все условия, которые могут быть обеспечены".В парке аттракционов следуйте инструкциям персонала. Помните, наша безопасность - в наших руках. Возле каждого аттракциона в обязательном порядке размещены правила пользования и безопасности.Сейчас узнаем, что нужно, чтобы приобрести билеты на аттракционы онлайн.Хорошего и безопасного отдыха вам!