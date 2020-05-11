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100 тыс. экспресс-тестов на антитела к COVID-19 поступят в медучреждения
11.05.2020 17:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСто тысяч экспресс-тестов на антитела к COVID-19, которые прибыли из Китая, отправились в регионы. Сегодня передадут и в Гродно. Накануне уже доставили в Брестскую и Гомельскую области. Тесты приобретены за счет средств, которые были направлены на благотворительный счет Минздрава.
Эдуард Вальчук, главврач Республиканского центра организации медицинского реагирования: "Антитела образуются в крови уже у человека, у которого есть инфекция COVID-19. То есть во время разгара болезни это можно узнать. Это может быть и бессимптомное носительство у человека, либо после того, когда он уже полностью переболел - вирус у него не определяется, но антитела в крови еще сохраняются и можно узнать, что человек месяц, два месяца тому назад перенес данную инфекцию".
Использовать экспресс-тесты пока что будут только учреждения здравоохранения. На следующей неделе ожидаются дополнительные поставки. Уже после чего возможность проходить тестирование предоставят всем желающим.
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Сто тысяч экспресс-тестов на антитела к COVID-19, которые прибыли из Китая, отправились в регионы. Сегодня передадут и в Гродно. Накануне уже доставили в Брестскую и...
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