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Итоги и оценки

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Способы продлить жизнь тюльпанам в комнатных условиях Какая прелесть - на дачах вовсю цветут тюльпаны! На клумбах долго сохраняются плотные бутоны. Но как только букет попадает в дом, весенние цветы моментально теряют...

Какая прелесть - на дачах вовсю цветут тюльпаны! На клумбах долго сохраняются плотные бутоны. Но как только букет попадает в дом, весенние цветы моментально теряют форму, чересчур раскрываются и вскоре лепестки осыпаются. Все потому, что тюльпаны любят холодный климат, в квартирах им жарковато. Им подавай плюс 5-10 и затемненные места! Но говорят, что есть способы продлить жизнь капризным цветочкам и в обычных комнатных условиях.ВоспользуемсяИ узнаем, что действительно работает.Удаляем листья, чтобы они не оттягивали силы цветка на себя. И при помощи ножа срезаем кончик стебля. Ровно, а не под углом! Это же тюльпан, а не роза. А также делаем вертикальные надрезы снизу примерно по сантиметру. Таким образом стеблю будет проще впитывать влагу.Цветок номер два продырявим иголкой. Сквозной прокол стебля необходимо сделать примерно в 2 сантиметрах от бутона. Такая вентиляция дополнительно насыщает тюльпан воздухом, и бутон должен стать крепче.Есть информация, что тюльпаны дружат с туей. Подселяем к цветочку номер 3 вечнозеленую веточку. И ждем результата.В отличие от других благородных цветов тюльпаны обожают не теплые, а холодные ванны. Поэтому щедро сыплем в воду кубики льда. И будем добавлять их каждый день эксперимента.Интересно, какие из цветочных лайфхаков пройдут проверку временем? Сейчас все бутоны раскрыты одинаково.А сейчас очевидно, что не все народные советы действуют идентично. Подведем итоги!1. Ровный срез плюс вертикальные надрезы продлили жизнь красному тюльпану. Это один из лучших результатов.2. А вот иголка не произвела ожидаемого эффекта. Тюльпан с проколотым стеблем раскрылся на максимум. И вот-вот начнет терять лепестки.3. Веточка туи справилась с заданием лучше всех! Тюльпан номер 3 после пяти дней в теплом доме выглядит очень даже достойно.4. Кубики льда тоже действуют, хотя далеко не так хорошо, как туя. И многовато мороки: нужно не забывать добавлять замерзшую воду.