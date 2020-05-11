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Способы продлить жизнь тюльпанам в комнатных условиях

11.05.2020 17:16 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Какая прелесть - на дачах вовсю цветут тюльпаны! На клумбах долго сохраняются плотные бутоны. Но как только букет попадает в дом, весенние цветы моментально теряют форму, чересчур раскрываются и вскоре лепестки осыпаются. Все потому, что тюльпаны любят холодный климат, в квартирах им жарковато. Им подавай плюс 5-10 и затемненные места! Но говорят, что есть способы продлить жизнь капризным цветочкам и в обычных комнатных условиях.  

Воспользуемся ножом, иголкой, веточкой туи и кубиками льда. И узнаем, что действительно работает. 

Удаляем листья, чтобы они не оттягивали силы цветка на себя. И при помощи ножа срезаем кончик стебля. Ровно, а не под углом! Это же тюльпан, а не роза. А также делаем вертикальные надрезы снизу примерно по сантиметру. Таким образом стеблю будет проще впитывать влагу.

Цветок номер два продырявим иголкой. Сквозной прокол стебля необходимо сделать примерно в 2  сантиметрах от бутона. Такая вентиляция дополнительно насыщает тюльпан воздухом, и бутон должен стать крепче. 

Есть информация, что тюльпаны дружат с туей. Подселяем к цветочку номер 3 вечнозеленую веточку. И ждем результата. 

В отличие от других благородных цветов тюльпаны обожают не теплые, а холодные ванны. Поэтому щедро сыплем в воду кубики льда. И будем добавлять их каждый день эксперимента.

Интересно, какие из цветочных лайфхаков пройдут проверку временем? Сейчас все бутоны раскрыты одинаково.

А сейчас очевидно, что не все народные советы действуют идентично. Подведем итоги! 

Итоги и оценки 


1. Ровный срез плюс вертикальные надрезы продлили жизнь красному тюльпану. Это один из лучших результатов. 

2. А вот иголка не произвела ожидаемого эффекта. Тюльпан с проколотым стеблем раскрылся на максимум. И вот-вот начнет терять лепестки.  

3. Веточка туи справилась с заданием лучше всех! Тюльпан номер 3 после пяти дней в теплом доме выглядит очень даже достойно. 

4. Кубики льда тоже действуют, хотя далеко не так хорошо, как туя. И многовато мороки: нужно не забывать добавлять замерзшую воду. 

 
 
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Какая прелесть - на дачах вовсю цветут тюльпаны! На клумбах долго сохраняются плотные бутоны. Но как только букет попадает в дом, весенние цветы моментально теряют...
 
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