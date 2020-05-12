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По новой программе "Семейный капитал" депозитные счета открыли уже 1 697 многодетных семей

12.05.2020 09:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Проект, который действует в стране с 2015 года, 1 января был продлен на новую пятилетку. Семейный капитал назначается при рождении, усыновлении или удочерении третьего или последующих детей. Всего на 1 мая открыто около 83 200 депозитных счетов. Как и раньше, после истечения 18 лет с даты рождения ребенка деньги могут быть использованы на улучшение жилищных условий, получение образования, услуг в сфере социального обслуживания, здравоохранения, формирование накопительной пенсии матери. А вот досрочно использовать деньги с этого года можно на получение платных медицинских услуг, образование и улучшение жилищных условий.
 
 
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Проект, который действует в стране с 2015 года, 1 января был продлен на новую пятилетку. Семейный капитал назначается при рождении, усыновлении или удочерении...
 
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