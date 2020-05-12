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Беларусь сегодня отмечает Международный день медицинской сестры
12.05.2020 09:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВместе со всем миром Беларусь сегодня отмечает Международный день медицинской сестры. Дата празднования выбрана неслучайно. 12 мая 1820 года родилась Флоренс Найтингейл - общественный деятель Великобритании, которой и принадлежит честь создания самостоятельной сестринской профессии. Ее имя носит и высшая, самая престижная международная награда медицинских сестер. К слову, медалью Флоренс Найтингейл в Беларуси награждено 12 медработников.
О тех, кто десятилетиями помогает людям, кто умеет лечить не только тело, но и душу, смотрите сегодня в
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Вместе со всем миром Беларусь сегодня отмечает Международный день медицинской сестры. Дата празднования выбрана неслучайно. 12 мая 1820 года родилась Флоренс...
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