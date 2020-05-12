ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Беларусь сегодня отмечает Международный день медицинской сестры

12.05.2020 09:04 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Вместе со всем миром Беларусь сегодня отмечает Международный день медицинской сестры. Дата празднования выбрана неслучайно. 12 мая 1820 года родилась Флоренс Найтингейл - общественный деятель Великобритании, которой и принадлежит честь создания самостоятельной сестринской профессии. Ее имя носит и высшая, самая престижная международная награда медицинских сестер. К слову, медалью Флоренс Найтингейл в Беларуси награждено 12 медработников.

О тех, кто десятилетиями помогает людям, кто умеет лечить не только тело, но и душу, смотрите сегодня в специальном репортаже Агентства теленовостей "Сестры милосердия. Ангелы в женском обличии". Сразу после "Панорамы".
 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вместе со всем миром Беларусь сегодня отмечает Международный день медицинской сестры. Дата празднования выбрана неслучайно. 12 мая 1820 года родилась Флоренс...
 
Новости дня
Новости общества
 
Из Ан-2 создадут легендарный истребитель времен Великой Отечественной войны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кричевская жизнь
12.05.2020
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика