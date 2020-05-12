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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Участников парада, посвященного Великой Победе, наградили в МВД Месяцы тренировок, бессонные ночи, и они вошли в историю! Участников парада, посвященного Великой Победе, наградили в МВД. За милицейское ведомство шаг чеканили...

Месяцы тренировок, бессонные ночи, и они вошли в историю! Участников парада, посвященного Великой Победе, наградили в МВД. За милицейское ведомство шаг чеканили лицеисты МВД, женский строевой расчет, военнослужащие войсковой части 3214, курсанты факультета внутренних войск Военной академии. На подготовку к параду делегировали лучших представителей всех регионов страны. Своеобразный кастинг проводился не только с учетом фактуры, но и служебных успехов.Выучка, слаженность и строевой шаг получили заслуженную оценку руководства страны и зрителей, заметил министр Юрий Караев. В ходе подготовки каждый из участников сумел отточить строевое мастерство, и на самом параде блестяще его продемонстрировать, отдавая, таким образом дань памяти дедам и прадедам.