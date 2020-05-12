|
Участников парада, посвященного Великой Победе, наградили в МВД
12.05.2020 13:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМесяцы тренировок, бессонные ночи, и они вошли в историю! Участников парада, посвященного Великой Победе, наградили в МВД. За милицейское ведомство шаг чеканили лицеисты МВД, женский строевой расчет, военнослужащие войсковой части 3214, курсанты факультета внутренних войск Военной академии. На подготовку к параду делегировали лучших представителей всех регионов страны. Своеобразный кастинг проводился не только с учетом фактуры, но и служебных успехов.
Выучка, слаженность и строевой шаг получили заслуженную оценку руководства страны и зрителей, заметил министр Юрий Караев. В ходе подготовки каждый из участников сумел отточить строевое мастерство, и на самом параде блестяще его продемонстрировать, отдавая, таким образом дань памяти дедам и прадедам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Месяцы тренировок, бессонные ночи, и они вошли в историю! Участников парада, посвященного Великой Победе, наградили в МВД. За милицейское ведомство шаг чеканили...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)