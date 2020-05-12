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В Беларуси в середине мая выпал снег

12.05.2020 13:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На некоторых метеостанциях зафиксировано образование снежного покрова до 1 сантиметра. Температура воздуха ночью опустилась до нуля. Осадки и холод принесла в нашу страну воздушная масса с северо-запада Европы. Первыми на пути непогоды оказались Витебская и Гродненская области. В последний раз снежный май наблюдался три года назад. А самая холодная ночь была 4 мая 1965 года, когда температура понизилась до минус 6.
 
 
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На некоторых метеостанциях зафиксировано образование снежного покрова до 1 сантиметра. Температура воздуха ночью опустилась до нуля. Осадки и холод принесла в...
 
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