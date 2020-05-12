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Беларусь принимает все необходимые меры для безопасности АЭС – Минэнерго

12.05.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

"Мы принимаем все необходимые меры, чтобы наша станция была безопасной. Мы сегодня в этом заинтересованы больше, наверное, всех наших соседей, потому что пережили чернобыльскую трагедию и понимаем, что это такое", - отметил Михаил Михадюк, комментируя позицию литовской стороны по строительству БелАЭС.

По его мнению, в позиции Литвы кроме политики больше ничего нет. "Мы знаем, что литовская сторона в свое время тоже инициировала строительство новой атомной электростанции, но, к сожалению, им не удалось этот проект реализовать по различным причинам", - напомнил замминистра.

Михаил Михадюк обратил внимание, что ряд стран Европейского союза приступил к реализации аналогичного Белорусской АЭС проекта. "Тем более нам не поступали вопросы с литовской стороны от специалистов, понимающих вопросы ядерной безопасности. Все вопросы больше от политиков", - добавил он.

Что касается комплектации АЭС кадрами, то замминистра пояснил: для первого энергоблока персонал полностью подготовлен, он получил соответствующие лицензии от регулятора для эксплуатации блока. В основном завершен набор персонала и для второго блока, ведется его подготовка.

Михаил Михадюк отметил, что на БелАЭС были приглашены специалисты из других стран. В первую очередь это российские и украинские специалисты с опытом работы на атомных станциях. Собственные кадры готовили в учебно-тренировочном центре БелАЭС, аналогичных российских учебных центрах.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" (АСЭ). Ввод первого энергоблока запланирован в 2020 году, второго - в 2021-м. Министерство энергетики Беларуси 6 мая сообщило о доставке ядерного топлива для загрузки на первом энергоблоке.

 
 
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Беларусь принимает все необходимые меры для безопасности БелАЭС, заявил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк на видеобрифинге в пресс-центре БЕЛТА.
 
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