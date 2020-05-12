Шла корова по путям…

Уже в этом году с началом сезона массового выпаса скота на лугах вблизи железнодорожных путей в Витебской и Могилевской областях было экстренное торможение поездов. К сожалению, трагедии избежать не удалось: в одном случае погибло 6 животных. Если брать статистику за прошлый год, то произошло 22 таких случая. 21 животное погибло.
— Это очень серьезно. Помимо задержки поездов, поломки локомотивов и вагонов при наезде на коров или лошадей, вполне реально может сойти с рельсов подвижной состав, — поясняет начальник Борисовской дистанции пути УП «Минское отделение БелЖД» Руслан Довнар. — Животные без присмотра ходят, где им вздумается. Корова, например, так и будет стоять на путях и жевать, смотря на приближающийся поезд, и в сторону не отойдет. А если посигналишь тифоном, или ночью она попадет в луч прожектора, то просто побежит по путям впереди поезда… Естественно, при появлении такого своеобразного препятствия на пути машинист применяет экстренное торможение, но поезд не может остановиться в ту же минуту.
Для локомотивной бригады наезд на КРС ничего хорошего не сулит. Может произойти поломка ходовой части локомотива и вагонов, обычно еще происходит разъединение тормозных рукавов тормозной магистрали. Поэтому нужно все осмотреть, соединить тормозные рукава, произвести продувку тормозной магистрали с хвоста, ну и вытащить погибших животных из-под локомотива или вагонов.
Столкновение локомотива с животными на железнодорожных путях влечет незапланированную остановку состава, что приводит к нарушению графика движения поездов. Это отрицательно сказывается на качестве работы; снижается общая оценка деятельности всей организации. Грузоотправителям приходится выплачивать штрафы, а это – убытки, порой немалые. Имеют место случаи повреждения специальных устройств сигнализации и связи, детали подвижного состава тоже выходят из строя. Вынужденное торможение поезда подвергает опасности жизнь машинистов. В таких случаях железнодорожники переживают психоэмоциональные нагрузки, так как состав рискует сойти с рельсов.
Каждый факт травмирования животных подробно рассматривается работниками транспортной инфраструктуры на заседании специальной комиссии.
— В этом году на нашей территории таких случаев не было, а в прошлом произошел один. И хочется подчеркнуть, что, несмотря на то, что мы постоянно проводим разъяснительную работу в сельхозпредприятиях и в организациях, расположенных в пятикилометровой зоне от железнодорожных путей, проблема остается актуальной и сегодня, — продолжает Руслан Анатольевич. — Граждане, не соблюдающие правила выпаса скота, нарушают и правила его содержания: они не ставят на них бирки, что значительно усложняет задачу найти хозяина, привлечь его к ответственности. Желая избежать наказания, нерадивые хозяева оставляют своих погибших животных на месте происшествия, поэтому железнодорожникам приходится заниматься их уборкой, транспортировкой и захоронением. На это уходит много сил и средств, железнодорожники вынуждены отвлекаться от выполнения своих основных обязанностей.
Правила выпаса скота:
- Перегонять скот через полотно железной дороги следует только по специально установленным переходам, переездам или путепроводам. При этом надо следить, чтобы животные не разбредались по железнодорожным путям.
- Не забывать, что предупреждающие знаки, звуковая и световая сигнализация, положение шлагбаумов там, где они установлены, указания дежурных по переездам и других работников дистанции пути относятся к погонщикам скота как к участникам движения. Потому при приближении к месту прогона скота нужно проявлять особую осторожность и повышенную внимательность!
- Если взрослый человек перегоняет 1 – 2 коровы, то он должен вести их на поводу.
- Если ведется стадо, то количество погонщиков должно быть достаточным, чтобы исключить выход скота на железнодорожные пути.
- Производить выпас скота следует не ближе 300 метров от железнодорожного полотна, и только на привязи, а на расстоянии не менее 2000 метров – под постоянным присмотром.
- Запрещается перегон скота не на поводу через железнодорожные переезды и переходы в одном уровне с железнодорожными путями в темное время суток, а также в светлое — при тумане, ливне и метели.
Наш корр.