Шла корова по путям…

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Уже в этом году с началом сезона массового выпаса скота на лугах вблизи железнодорожных путей в Витебской и Могилевской областях было экстренное торможение поездов. К сожалению, трагедии избежать не удалось: в одном случае погибло 6 животных. Если брать статистику за прошлый год, то произошло 22 таких случая. 21 животное погибло.

— Это очень серьезно. Помимо задержки поездов, поломки локомотивов и вагонов при наезде на коров или лошадей, вполне реально может сойти с рельсов подвижной состав, — поясняет начальник Борисовской дистанции пути УП «Минское отделение БелЖД» Руслан Довнар. — Животные без присмотра ходят, где им вздумается. Корова, например, так и будет стоять на путях и жевать, смотря на приближающийся поезд, и в сторону не отойдет. А если посигналишь тифоном, или ночью она попадет в луч прожектора, то просто побежит по путям впереди поезда… Естественно, при появлении такого своеобразного препятствия на пути машинист применяет экстренное торможение, но поезд не может остановиться в ту же минуту.

Для локомотивной бригады наезд на КРС ничего хорошего не сулит. Может произойти поломка ходовой части локомотива и вагонов, обычно еще происходит разъединение тормозных рукавов тормозной магистрали. Поэтому нужно все осмотреть, соединить тормозные рукава, произвести продувку тормозной магистрали с хвоста, ну и вытащить погибших животных из-под локомотива или вагонов.

Столкновение локомотива с животными на железнодорожных путях влечет незапланированную остановку состава, что приводит к нарушению графика движения поездов. Это отрицательно сказывается на качестве работы; снижается общая оценка деятельности всей организации. Грузоотправителям приходится выплачивать штрафы, а это – убытки, порой немалые. Имеют место случаи повреждения специальных устройств сигнализации и связи, детали подвижного состава тоже выходят из строя. Вынужденное торможение поезда подвергает опасности жизнь машинистов. В таких случаях железнодорожники переживают психоэмоциональные нагрузки, так как состав рискует сойти с рельсов.

Каждый факт травмирования животных подробно рассматривается работниками транспортной инфраструктуры на заседании специальной комиссии.

— В этом году на нашей территории таких случаев не было, а в прошлом произошел один. И хочется подчеркнуть, что, несмотря на то, что мы постоянно проводим разъяснительную работу в сельхозпредприятиях и в организациях, расположенных в пятикилометровой зоне от железнодорожных путей, проблема остается актуальной и сегодня, — продолжает Руслан Анатольевич. — Граждане, не соблюдающие правила выпаса скота, нарушают и правила его содержания: они не ставят на них бирки, что значительно усложняет задачу найти хозяина, привлечь его к ответственности. Желая избежать наказания, нерадивые хозяева оставляют своих погибших животных на месте происшествия, поэтому железнодорожникам приходится заниматься их уборкой, транспортировкой и захоронением. На это уходит много сил и средств, железнодорожники вынуждены отвлекаться от выполнения своих основных обязанностей.

Правила выпаса скота:

Перегонять скот через полотно железной дороги следует только по специально установленным переходам, переездам или путепроводам. При этом надо следить, чтобы животные не разбредались по железнодорожным путям. Не забывать, что предупреждающие знаки, звуковая и световая сигнализация, положение шлагбаумов там, где они установлены, указания дежурных по переездам и других работников дистанции пути относятся к погонщикам скота как к участникам движения. Потому при приближении к месту прогона скота нужно проявлять особую осторожность и повышенную внимательность! Если взрослый человек перегоняет 1 – 2 коровы, то он должен вести их на поводу. Если ведется стадо, то количество погонщиков должно быть достаточным, чтобы исключить выход скота на железнодорожные пути. Производить выпас скота следует не ближе 300 метров от железнодорожного полотна, и только на привязи, а на расстоянии не менее 2000 метров – под постоянным присмотром. Запрещается перегон скота не на поводу через железнодорожные переезды и переходы в одном уровне с железнодорожными путями в темное время суток, а также в светлое — при тумане, ливне и метели.

Наш корр.