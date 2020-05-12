Борисовчане участвовали в церемонии закладки капсул с землей из мест воинской славы

Источник материала: Единство

При закладке капсул присутствовала первый секретарь Борисовского РК ОО «БРСМ» Владислава Крагилева.

– Для меня причастность к этому событию – большая честь. Ведь это не только уникальная возможность присоединиться к акции «Во славу общей Победы», но и пообщаться с главой государства, – поделилась впечатлениями лидер молодежного движения региона. – Я также принимала участие в финальном сборе земли у памятника «Жертвам фашизма»: в годы войны здесь находился фашистский лагерь для советских военнопленных. Считаю, что такие акции для нас, молодежи, очень важны. Они позволяют не забывать о подвиге наших соотечественников.

Подготовила Татьяна САКОВИЧ