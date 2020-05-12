ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Борисовчане участвовали в церемонии закладки капсул с землей из мест воинской славы

12.05.2020 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

При закладке капсул присутствовала первый секретарь Борисовского РК ОО «БРСМ» Владислава Крагилева.

– Для меня причастность к этому событию – большая честь. Ведь это не только уникальная возможность присоединиться к акции «Во славу общей Победы», но и пообщаться с главой государства, – поделилась впечатлениями лидер молодежного движения региона. – Я также принимала участие в финальном сборе земли у памятника «Жертвам фашизма»: в годы войны здесь находился фашистский лагерь для советских военнопленных. Считаю, что такие акции для нас, молодежи, очень важны. Они позволяют не забывать о подвиге наших соотечественников.

Подготовила Татьяна САКОВИЧ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мероприятие проходило в преддверии Дня Победы в Минске в храме-памятнике в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, с...
 
Новости дня
Новости общества
 
БНТУ проводит обучение, используя информационно-коммуникационные технологии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кричевская жизнь
12.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика