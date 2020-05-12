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Советы для автомобилистов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Быть осторожными во время неблагоприятных условий погоды советуют спасатели Оранжевый уровень опасности на сегодня объявлен во многих районах. Быть осторожными во время неблагоприятных условий погоды советуют спасатели. Из-за сильного...

Оранжевый уровень опасности на сегодня объявлен во многих районах. Быть осторожными во время неблагоприятных условий погоды советуют спасатели. Из-за сильного ветра рекомендуется по возможности оставаться дома. На улице обходить старые здания, а также парковать автомобили на расстояния от деревьев и столбов электропередачи.Особенно внимательными в эти дни необходимо быть автомобилистам. Водителям рекомендуют учитывать состояние дорожного покрытия и выбирать оптимальную скорость движения, а также избегать резких перестроений и торможений.