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Быть осторожными во время неблагоприятных условий погоды советуют спасатели
12.05.2020 15:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОранжевый уровень опасности на сегодня объявлен во многих районах. Быть осторожными во время неблагоприятных условий погоды советуют спасатели. Из-за сильного ветра рекомендуется по возможности оставаться дома. На улице обходить старые здания, а также парковать автомобили на расстояния от деревьев и столбов электропередачи.
Советы для автомобилистов
Особенно внимательными в эти дни необходимо быть автомобилистам. Водителям рекомендуют учитывать состояние дорожного покрытия и выбирать оптимальную скорость движения, а также избегать резких перестроений и торможений.
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Оранжевый уровень опасности на сегодня объявлен во многих районах. Быть осторожными во время неблагоприятных условий погоды советуют спасатели. Из-за сильного...
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