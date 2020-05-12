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Быть осторожными во время неблагоприятных условий погоды советуют спасатели

12.05.2020 15:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Оранжевый уровень опасности на сегодня объявлен во многих районах. Быть осторожными во время неблагоприятных условий погоды советуют спасатели. Из-за сильного ветра рекомендуется по возможности оставаться дома. На улице обходить старые здания, а также парковать автомобили на расстояния от деревьев и столбов электропередачи.


Советы для автомобилистов


Особенно внимательными в эти дни необходимо быть автомобилистам. Водителям рекомендуют учитывать состояние дорожного покрытия и выбирать оптимальную скорость движения, а также избегать резких перестроений и торможений.

 
 
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Оранжевый уровень опасности на сегодня объявлен во многих районах. Быть осторожными во время неблагоприятных условий погоды советуют спасатели. Из-за сильного...
 
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