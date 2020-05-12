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Медицинских сестер готовят в Минской области

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Медицинские сестры получают поздравления в профессиональный праздник Они помогают спасать тысячи жизней. Профессиональный праздник сегодня отмечают медицинские сестры. Поздравления и благодарности они получили и от руководства...

Они помогают спасать тысячи жизней. Профессиональный праздник сегодня отмечают медицинские сестры. Поздравления и благодарности они получили и от руководства центрального региона - в этом году онлайн. А грамоты и дипломы за плодотворную работу и верность профессии вручали в рабочих коллективах. Например, в Минской областной больнице их получили свыше 30 специалистов. Многие из них свой профессиональный праздник встречают на посту.Медицинских сестер в Минской области готовят в трех профильных колледжах - в Слуцке, Молодечно и Борисове. В последнем ежегодно выпускают более двухсот специалистов. Чтобы обучение было максимально практикоориентированным, там действует новая лаборатория по формированию практических навыков. Кстати, историю сложной профессии отобразили и в местном музее. Там - архивные кадры, медицинские учебники, а также медицинские инструменты, которыми пользовались в прошлом столетии.