Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Снегопад наблюдали сегодня в разных районах Минской области Весна под белой шубой. Снегопад наблюдали сегодня и в разных районах Минской области! Такое природное явление в середине мая бывает очень редко. Хотя последний раз...

Весна под белой шубой. Снегопад наблюдали сегодня и в разных районах Минской области! Такое природное явление в середине мая бывает очень редко. Хотя последний раз снег в конце весны выпадал три года назад. Сегодня же погода в центральном регионе была контрастной - местами разбежка в температурах достигала 15 градусов. На большей части региона - сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Подниматься столбики термометров будут постепенно - до самого конца мая. А вот по-настоящему теплая погода установится только с наступлением календарного лета.