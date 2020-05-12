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Снегопад наблюдали сегодня в разных районах Минской области
12.05.2020 15:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВесна под белой шубой. Снегопад наблюдали сегодня и в разных районах Минской области! Такое природное явление в середине мая бывает очень редко. Хотя последний раз снег в конце весны выпадал три года назад. Сегодня же погода в центральном регионе была контрастной - местами разбежка в температурах достигала 15 градусов. На большей части региона - сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Подниматься столбики термометров будут постепенно - до самого конца мая. А вот по-настоящему теплая погода установится только с наступлением календарного лета.
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Весна под белой шубой. Снегопад наблюдали сегодня и в разных районах Минской области! Такое природное явление в середине мая бывает очень редко. Хотя последний раз...
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