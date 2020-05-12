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Минский проспект Независимости может войти в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
12.05.2020 16:21 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПроцесс уже идет: сегодня готовится проект зоны охраны. Об этом сообщила начальник отдела искусств управления культуры Минского городского исполнительного комитета Наталья Смольская: "В данный момент архитекторы занимаются четким определением границ проспекта и его подробным описанием с включением всех объектов, а также нанесением полученной информации на все необходимые планы". К слову, сейчас в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО входят замковый комплекс "Мир", архитектурно-культурный комплекс резиденции Радзивиллов в Несвиже, Национальный парк "Беловежская пуща" и геодезическое сооружение "Дуга Струве".
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Процесс уже идет: сегодня готовится проект зоны охраны. Об этом сообщила начальник отдела искусств управления культуры Минского городского исполнительного...
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